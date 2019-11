Cescot Confesercenti organizza un corso di formazione abilitante alla vendita e alla somministrazione di funghi epigei spontanei, della durata di cinque ore, in programma nella propria sede in via Balbi 38 B a Genova martedì 5 novembre dalle 14 alle 19.

L’abilitazione è obbligatoria per tutti gli esercenti che vendano e somministrino funghi epigei spontanei non confezionati o preparazioni non confezionate dei funghi anzidetti. La mancanza dell’abilitazione comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 250 a un massimo di mille euro.

Il corso, al costo di 140 euro più Iva per i soci Confesercenti e di 190 euro più Iva per i non associati, sarà svolto al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Per la prenotazione è necessario compilare in ogni sua parte la domanda di iscrizione allegata e versare il saldo con le seguenti modalità: negli uffici di via Balbi 38b, 2° piano – 16126 Genova; a mezzo bonifico bancario – Banca Intesa IBAN IT60G0306909606100000131419 spedendo ricevuta del bonifico e domanda di iscrizione via mail a segreteria@cescot-ge.it o via fax al numero 010/2467347.

Al termine della formazione sarà poi necessario sostenere l’esame abilitante in Asl 3 genovese, per il quale è necessario il pagamento di un bollettino da 102 euro.