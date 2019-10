Via libera dalla Commissione Difesa del Senato all’acquisto da parte della Marina Militare di due sommergibili per circa un miliardo e 350 milioni di euro e di una nave per 424 milioni di euro costruiti da Fincantieri.

L’acquisto dei sommergibili è la prima tranche del programma 2019-2034 che prevede l’acquisizione di 4 sommergibili per un onere finanziario di 2.350 milioni.

La nave, unità ausiliaria connotata da spiccata polivalenza e flessibilità di impiego, sostituirà Anteo, giunta alla fine della vita operativa dopo oltre quaanta anni di impiego