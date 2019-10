Ferrovie dello Stato si impegna a mitigare il rumore dei mezzi in movimentazione nel porto di Pra’. Questo l’esito della riunione del tavolo tecnico “Pra’lmarium”.

Il tavolo è stato organizzato dall’assessore allo Sviluppo economico Francesco Maresca. Presenti all’incontro rappresentanti anche autorità di Sistema portuale e di Ferrovie dello Stato, Fondazione primavera, Fuori muro e Pra’lmarium.

I convocati si sono soffermati sulla necessità di attuare pratiche di mitigazione dei rumori del parco ferroviario soprattutto nelle ore notturne. Ferrovie, tramite Rfi si è impegnata per uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un impianto fisso di lubrificazione dei binari, per eliminare gli stridii da tallonamento delle ruote dei carri ferroviari a cui si aggiunge il progetto di un passaggio a livello stradale in ingresso terminal Psa Genova – Pra’ per eliminare le fermate e ripartenze dei treni portuali.

Altri studi di fattibilità riguardano l’installazione di un impianto di automazione degli scambi che possa ridurre i rumori delle attività portuali, in modo da aumentarne efficienza e velocità delle movimentazioni. È anche in studio la sostituzione dei locomotori diesel con quelli ibridi.

È stato inoltre modificato il nome del parco e della bretella ferroviaria in “Parco ferroviario Pra’ Mare” e “Bretella Ferroviaria di Pra’” oltre programmare la riparazione e il ripristino dei divisori della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel tratto tra il rio Branega e il San Giuliano e tra via Pra’ nei tratti di Sapello e Longarello.