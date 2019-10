Anche le piccole e medie imprese liguri potranno beneficiare delle opportunità di Made4Italy, l’iniziativa lanciata da UniCredit che mette a disposizione 5 miliardi di euro nel triennio 2019-2021 per favorire un sistema integrato turismo-agricoltura. Del resto, proprio la Liguria figura tra le prime quattro regioni a elevata potenzialità turistica, secondo lo studio condotto dalla stessa banca in collaborazione con Nomisma. Davanti alla nostra regione, ai primi tre posti, Veneto, Trentino Alto Adige e Lazio.

L’intenzione di Made4Italy è quella di promuovere progetti legati alle identità regionali tipiche e attrarre nuovi flussi turistici, favorendo lo sviluppo di un sistema che metta a fattor comune turismo e agricoltura. Non a caso, sono sempre di più i turisti italiani che hanno praticato esperienze nell’ambito del turismo enogastronomico (+48% nel 2018 rispetto al 2017, dati dell’ultimo Rapporto sul settore in Italia).

Attraverso un modello dedicato, UniCredit propone quindi una serie di azioni per promuovere un’offerta congiunta tra strutture ricettive e imprese agricole, potenziando così destinazioni turistiche, prodotti di eccellenza e trend enogastronomico. Ma anche altri asset fondamentali delle nostre regioni, come l’arte, la cultura, la sostenibilità, il patrimonio storico e paesaggistico.

Nel dettaglio, il programma prevede una serie di linee di azione strategica. A partire dai 5 miliardi di euro di nuova finanza nel triennio 2019-2021 per stimolare il “fare-rete” sui territori e per favorire un sistema integrato turismo-agricoltura. Inoltre, UniCredit mette a disposizione anche una consulenza specifica dedicata e tarata sulle esigenze di ogni singolo progetto selezionato sui territori, facendo leva su un lavoro di networking, formativo e di comunicazione.

«L’integrazione tra cibo, cultura e patrimonio paesaggistico è vincente per il futuro del turismo in Italia – sostiene Remo Taricani, co-ceo del commercial banking Italy di UniCredit – Proprio per questo UniCredit guarda con grande attenzione a questi settori: negli ultimi tre anni abbiamo erogato complessivamente circa 8 miliardi di euro per il turismo e l’agroalimentare italiano e, per il prossimo triennio, ci impegniamo a finanziare progetti per le pmi italiane che prevedono l’integrazione tra i due settori con ulteriori 5 miliardi, con l’obiettivo specifico di stimolare il fare rete sui territori per valorizzarli. La vera sfida oggi sta nel favorire lo sviluppo di un sistema integrato turismo-agricoltura, capace di creare una catena di valore tra le eccellenti risorse offerte dai due settori, innescando un circolo virtuoso per l’intero territorio».