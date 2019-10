Sabato 12 ottobre torna la raccolta solidale ‘Dona la spesa’ organizzata da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

In tutti i punti vendita Coop, dalle 9 alle 19, saranno presenti i volontari delle associazioni affiancati dai soci di Coop Liguria.

L’iniziativa, che lo scorso anno, in Liguria, ha permesso di donare oltre 62 tonnellate di prodotti, coinvolgerà una cinquantina di associazioni e circa 250 soci Coop.

A caratterizzare la raccolta è la scelta di non concentrare gli aiuti su un unico soggetto, differenziando i destinatari per sostenere, in ciascuna località, i progetti solidali di quel territorio.

I prodotti che le associazioni suggeriscono di donare, sono: olio, conserve in scatola, biscotti, farina, zucchero, tonno, pasta, riso, alimenti per l’infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene della casa e della persona.