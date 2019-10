Confesercenti da oggi ha una nuova sede a Sestri Levante, in via Fico 47.

La nuova struttura sarà aperta lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 e martedì pomeriggio dalle 14 alle 17. Per informazioni restano invariati i numeri telefonici e il servizio e-mail: 0185 480755, fax 0185 480756 e-mail r.mazza@catliguria.it.

Durante l’Open day di oggi, iscritti e non, hanno avuto la possibilità di partecipare gratuitamente a corsi sulla gestione dello scontrino elettronico e sulla sicurezza, oltre a ricevere consulenza sulla rete di servizi offerta dall’associazione, rinnovata e potenziata.

Oltre al presidente provinciale di Confesercenti Massimiliano Spigno e al coordinatore per il Tigullio, Enrico Castagnone, alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, l’assessore allo Sviluppo economico Maria Elisa Bixio, l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Lavagna Danilo Bersaglio, il consigliere comunale di Rapallo con delega al Commercio Giorgio Tasso e Luca Emilio Mechilli, nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sestri Levante.

«Per Confesercenti il Tigullio è, storicamente, un territorio strategico – commenta Spigno – Per questo abbiamo deciso d’investire qui, non soltanto rinnovando la sede, ma costruendo un piano di sviluppo con le nostre società di servizi e altri partner commerciali. Speriamo in questo modo di riuscire a dare sempre maggiori risposte alle imprese e di aiutare lo sviluppo economico dell’intero territorio».

«Nonostante le tante difficoltà del fare impresa in Italia – precisa Castagnone – siamo fiduciosi nel potenziale di questa area. La sinergia che sta nascendo tra i Comuni del Tigullio, in particolare in materia di turismo è un ulteriore elemento di rafforzamento per il nostro impegno di lavoro quotidiano».