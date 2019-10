Aiutare le persone anziane a difendersi dalle truffe: questo l’obiettivo dell’incontro di martedì 15 ottobre, alle 17,30, nella sala di rappresentanza di Banca Carige. L’evento nasce dall’iniziativa di prefettura di Genova e forze dell’ordine, che saranno presenti per dare consigli utili e pratici su come difendersi. L’incontro rientra nella campagna “Uniamo le forze contro le truffe” per sensibilizzare e informare le persone, soprattutto la terza età.

Nel progetto è coinvolta anche Banca Carige (tramite l’Associazione bancaria italiana e della Commissione regionale Abi della Liguria) che lavorando a diretto contatto con i cittadini può contribuire alla prevenzione e alla repressione di questi tipi di reati.

I funzionari di Pubblica sicurezza saranno a disposizione per illustrare episodi concreti di raggiri e per rispondere alle domande del pubblico. Tra i temi dell’incontro: l’identikit del truffatore tipo, le precauzioni e gli accorgimenti da adottare per non rimanere vittime di malintenzionati.

A disposizione dei partecipanti un vademecum contro le truffe.