Circle spa, società a capo dell’omonimo Gruppo e specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, quotata sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana, parteciperà all’organizzazione di Bilog 2019 – Logistics and Maritime Forum.

L’evento, giunto alla seconda edizione, è promosso dall’Autorità di Sistema Portuale

del mar Ligure Orientale, e si svolgerà alla Spezia mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre nel complesso fieristico LaSpeziaExpò.

“The sustainable, resilient and connected road to 2030”: questo il titolo scelto per Bilog 2019, che ha ricevuto anche il patrocinio del parlamento dell’Unione europea. Ad aprire i lavori, il 16 ottobre, sarà Iveta Radičová, coordinatrice UE per il Corridoio Mediterraneo.

Circle ha sviluppato un team dedicato all’organizzazione di eventi di livello internazionale. Grazie alla sua esperienza e alla sua profonda conoscenza della materia, Circle gestisce l’organizzazione dell’evento insieme a Blue Hub, l’Azienda speciale della Camera di commercio Riviere di Liguria che si occupa dell’internazionalizzazione delle pmi e delle istituzioni locali.

Il forum sarà l’occasione per analizzare la duplice dimensione regionale e internazionale degli scali e del mondo logistico nazionale, dando la possibilità di migliorare la conoscenza della politica dei trasporti e degli investimenti a livello europeo. I principali argomenti dell’edizione 2019 di Bilog indicano tutte le sfide contemporanee e future del settore dello shipping e del trasporto marittimo e intermodale, tra cui i carburanti alternativi e i bioprodotti, l’innovazione tecnologica, la revisione delle reti Ten-T. E ancora, la digitalizzazione complessiva del settore, Horizon Europe e CEF 2, i temi di Primo e Ultimo miglio ferroviario.

Circle sta espandendo le proprie competenze e partnership internazionali soprattutto in ottica Iot, big data management, robotics e digital twin, e per questo motivo l’organizzazione complessiva dell’evento guarderà con particolare attenzione ai temi della digitalizzazione del mondo marittimo e portuale, alle nuove sfide e alle soluzioni del mondo It.