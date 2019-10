Le lievi esondazioni dei rii San Rocco e Fasceo non hanno provocato grossi danni. Maggiori problemi per il rio Carendetta, con ruspe al lavoro per rimuovere fango e detriti. Sono questi i primi accertamenti di Cia agricoltori Savona a seguito dell’allerta arancione promulgata ieri dalla Protezione civile.

Il maltempo, le piogge e le raffiche di vento comunque non hanno risparmiato le piante ornamentali e aromatiche di alcune aziende agricole della piana albenganese. In via del Cristo ci sono stati allagamenti a terreni e campi dopo il crollo del muro di argine.

Cia Savona sta quantificando i danni su tutta la provincia e si è resa a disposizione di tutti gli agricoltori coinvolti per eventuali segnalazioni.

L’ente ribadisce inoltre a seguito di questi nuovi disastri, più contenuti rispetto al passato, come la progettualità di messa in sicurezza di rii e torrenti deve rappresentare una priorità, così come gli interventi preventivi di pulizia prima dell’arrivo della stagione autunnale.