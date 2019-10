Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di robotica organizzati da Wylab in collaborazione con Scuola di Robotica e MadLab 2.0 per bambini e adolescenti.

L’offerta è articolata in cinque sezioni: 4 dedicate ai bambini dai 6 al 12 anni e una, per la prima volta, dedicata agli adolescenti, il Byor build your own robot con Arduino.

I corsi sono di 10 ore ciascuno e gli iscritti devono raggiungere un massimo di 10 persone. Il prezzo è di 180 euro.

I corsi sono 5: corso base di robotica con Lego WeDo; corso avanzato di robotica con Lego WeDo; stampa 3D junior; gadget per supereroi: robotica creativa con Little Bits; Byor build your own robot con Arduino

I corsi partiranno se raggiunto il numero minimo di iscritti. Per maggiori informazioni clicca qui