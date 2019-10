È partito l’iter per la certificazione di Ceriale a Bandiera Blu 2020: questa mattina a Roma, nella sala conferenze del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è svolto l’incontro annuale organizzato dalla Fee (Fondazione per l’Educazione Ambientale) con i Comuni Bandiera Blu e gli amministratori locali.

Per l’amministrazione di Ceriale era presente l’assessore comunale Eugenio Maineri, che ha visionato tutta la documentazione richiesta per la procedura.

Dunque è partita la fase iniziale, con alcune novità nei criteri di assegnazione, ovvero il coinvolgimento di tutto il territorio come “stile di vita”, che deve relazionarsi a qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza dei litorali.

«Tutti temi sui quali Ceriale ha investito molto e continuerà a farlo per un turismo sostenibile: non dimentichiamo che abbiamo effettuato interventi per l’accesso alle spiagge delle persone diversamente abili, con più parcheggi sul lungomare, per esempio, e nuovi servizi sensoriali di aiuto per la piena fruizione del nostro litorale», afferma Maineri.

«La nostra mission è quella di un turismo di qualità e nel segno dell’ambiente, accessibile a tutti, senza contare che punteremo ancora di più sull’educazione e l’informazione rivolta a cittadini e ospiti, con iniziative anche nelle scuole. Naturalmente da parte del nostro Comune è massimo l’impegno a conservare questo ambitissimo vessillo, che rappresenta un biglietto da visita importante e decisivo per il nostro territorio e per gli operatori turistici», aggiunge l’assessore.

Durante l’incontro è stato presentato il Questionario 2020, mentre tutta la documentazione prevista dovrà essere consegnata, su supporto digitale, alla Fee Italia, entro il 18 dicembre 2019.

«Sicuramente per quella data saremo pronti e Ceriale avrà così tutte le carte in regola per avere ancora la sua meritata Bandiera Blu, per il quinto anno consecutivo», conclude l’assessore Maineri.