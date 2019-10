Il Comune di Celle Ligure riqualifica l’illuminazione pubblica e cambia gestore. L’ente fa parte del progetto Elena (European local energy assistance) con la Provincia di Savona, un progetto finanziato dal programma comunitario Intelligent Energy Europe della Bei (Banca Europea per gli Investimenti). L’azienda Engie Italia è stata scelta per realizzare l’intervento di riqualificazione e gestione della pubblica illuminazione.

L’intervento mirerà a migliorare la qualità della vita puntando sulla sostenibilità del Comune attraverso un investimento di 900 mila euro, un totale di 2.300 punti luce riqualificati; riduzione di Co2 pari a 210 tonnellate all’anno.

I lavori inizieranno entro fine 2019 e termineranno nella primavera del 2020.

«Per il Comune di Celle Ligure iniziare una collaborazione con Engie Italia è un’opportunità – dichiara il sindaco Caterina Mordeglia – siamo consapevoli che sia una delle aziende leader che punta sul progresso armonioso, guidando i progetti con grande sensibilità e responsabilità nei confronti dell’impatto ambientale: abbattere l’emissione di Co2 è il loro principale obiettivo e in un momento così importante per la salvaguardia dell’ambiente condividiamo in pieno il loro grande impegno. Confidiamo in una gestione responsabile ed efficace nella piena collaborazione al fine di raggiungere obiettivi importanti».

«Grazie agli interventi programmati – precisa Olivier Jacquier, ceo di Engie Italia – si otterranno benefici concreti a livello ambientale, un taglio di 210 tonnellate di Co2 in atmosfera all’anno, come se circolassero 180 automobili in meno per le strade di Celle Ligure, e in una maggiore sicurezza per gli abitanti».

Questo progetto fa parte di un accordo quadro con la Provincia di Savona che comprende anche i Comuni di Quiliano e Orco Feglino. Oggi sono oltre 300 i Comuni italiani per i quali Engie Italia è impegnata quotidianamente in progetti di efficienza e riduzione dell’impatto ambientale.