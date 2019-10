A partire dall’11 ottobre 2019 fino al 27 marzo 2020 si darà il via al progetto di sperimentazione Casella Express: due volte al mese sarà possibile gustare un aperitivo tematico a bordo treno per scoprire nuovi e antichi sapori genovesi.

A proporre questo evento sono Rete Contatto Genova in collaborazione con Amt, Regione Liguria e istituto alberghiero “Nino Bergese”.

Il giro durerà due ore con partenza dalla stazione di piazza Manin, arrivo a Casella e ritorno.

È obbligatorio iscriversi online e presentarsi in stazione almeno 30 minuti prima, le date sono le seguenti:

venerdì 11 e 25 ottobre, con partenza alle ore 18; sabato 9 e 23 novembre con partenza alle ore 17,27; venerdì 13 dicembre con partenza alle ore 18:00; sabato 11 e 25 gennaio con partenza alle ore 17,27; sabato 15 febbraio con partenza alle ore 17,27; venerdì 28 febbraio con partenza alle ore 18; venerdì 13 e 27 marzo con partenza alle ore 18.

«Ringrazio Rete Contatto Genova, una rete formata da giovani, che ha saputo cogliere l’importanza di una linea storica non solo di servizio pubblico ma turistico per i suoi paesaggi romantici creando un evento che si svolgerà per tutto l’inverno» afferma Gianni Berrino assessore ai Trasporti e al turismo di Regione Liguria.

«La Regione – aggiunge l’assessore – in questi anni sta facendo molti sforzi per riportare il trenino all’antico splendore, anche grazie ai 18 milioni di euro stanziati ultimamente dalla giunta nell’ambito della nuova convenzione con il ministero dei Trasporti».

Sull’iniziativa interviene anche Marco Beltrami amministratore unico di Amt, che continuerà a gestire la tratta fino al 2025: «Con grande piacere abbiamo aderito a questa iniziativa che propone un’immagine diversa della ferrovia Genova Casella. Ringraziamo la rete d’impresa Contatto Genova per l’energia con cui ha spinto per questo progetto e Regione Liguria per il consueto supporto».