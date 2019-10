Chiusura sulla parità per le Borse europee, con l’eccezione di Milano che ha concluso le contrattazioni in rosso. In generale gli investitori restano cauti in attesa di sviluppi sulla Brexit e sulla trattativa Usa-Cina. Francoforte segna +0,34%, Londra +0,69%, Parigi, resta sulla parità.

Milano ha terminato con Ftse Italia All-Share a 24.328,03 punti (-0,60%) e Ftse Mib a 22.351,07 punti (-0,60%). In aumento lo spread Btp/Bund, attestato sui 133 punti base (variazione +3,44%, rendimento Btp 10 anni +0,93%, rendimento Bund 10 anni-0,40%) da 128 pb della chiusura precedente.

Nessuna variazione significativa per l’euro/dollaro Usa, che scambia sui valori della vigilia a 1,112. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.493,4 dollari l’oncia. Il petrolio (light sweet crude oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,21%, a 55,14 dollari per barile dopo l’inaspettato calo delle scorte settimanali di greggio negli Stati Uniti.