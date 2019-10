La Borsa di Milano ha aperto sulla parità (+0,02%), con l’indice Ftse Mib a 21.301 punti, poi imbocca la via del rialzo. A guidare nel listino principale è Banco Bpm (+1,88%), acquisti anche su Stmicroelectronics (+1,63%) e Italgas (+1,29%). In calo Unipol (-0,94%).

Le principali Borse europee hanno aperto contrastate. Qualche guadagno a Parigi (+0,17%) a 5.432 punti, mentre è chiusa per festività Francoforte. In negativo alle prime battute Londra (-0,2%).

Nei mercati asiatici la Borsa di Tokyo ha concluso gli scambi in netto ribasso, seguendo la pesante contrazione degli indici azionari statunitensi. Il Nikkei ha perso il 2,01%.

Prezzo del petrolio in lieve recupero sui mercati dopo i cali dei giorni scorsi, pur rimanendo vicino ai minimi da due mesi. Pesano i dati sulle scorte in aumento e le prospettive non buone sull’economia. Il Wti guadagna 18 centesimi a 52,82 dollari al barile; il Brent è praticamente stabile a 57,7 dollari.

Nei cambi euro in lieve calo in avvio degli scambi sul mercato. La moneta unica passa di mano a quota 1,0951 dollari contro quota 1,0960. Sullo yen l’euro scende a 117,32.

Il differenziale tra Btp decennale italiano e il corrispondente Bund tedesco, ha aperto stabile a 143 punti base. Il rendimento è a +0,89%.