Apertura piatta per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,1% a 21.554 punti. Tra i titoli in rialzo Moncler +1,72% e Cnh Industrial +1%. In ribasso Amplifon (-0,82%).

Avvio di seduta cauto per le Borse europee, in attesa dell’inizio dei negoziati sui dazi tra Cina e Usa. A Francoforte l’indice Dax ha aperto in calo dello 0,09%, a 12.082 punti, a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,4%, a 5.520 punti, mentre a Londra il Ftse 100 sale dello 0,19%, a 7.179 punti.

Nei mercati asiatici Tokyo è salita dello 0,45%.

Il prezzo del petrolio è poco mosso sui mercati, dove resta vicino ai livelli minimi degli ultimi due mesi. Il greggio Wti del Texas scambia così a 52,2 dollari al barile. debole anche il Brent (-0,1% a 58,26 dollari).

Nei cambi euro in rialzo all’avvio della giornata dove sale dello 0,12% a 1,098 dollari.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco, ha aperto in leggero aumento a 142 punti base, rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento è a +0,90%.