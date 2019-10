Chiude in rialzo la Borsa italiana, mentre gli altri listini europei si confermano in prevalenza piatti. Parigi segna , Francoforte +0,17%, Parigi +0,67%, mentre Londra perde oltre mezzo punto. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All-Share a 24.586,96 punti (+0,36%) e Ftse Mib a 22.608,99 punti (+0,36%). Poco variato lo spread, attestato sui 132 punti base (variazione +0,41%, rendimento Btp 10 anni +0,94%, rendimento Bund 10 anni -0,3) da 131 pb della chiusura precedente.

A Piazza Affari spicca Moncler (+11,33%), spinta dai conti. Bene anche Pirelli (+2,49%), Leonardo (+2,28%), Prysmian (+2,14%)

Nessuna variazione significativa per l’euro/dollaro Usa, che scambia sui valori della vigilia a 1,108.

L’oro continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.504,4 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 56,36 dollari per barile.