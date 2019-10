Baccala arrostito al forno e insaporito con un mix di spezie. È un modo di cucinare il baccalà che è caduto in disuso e vale la pena di ricordare, considerato il rapporto, decisamente favorevole, tra tempo e lavoro impiegati e risultato finale. In poche parole, questo è un piatto facile da preparare e gustoso. E anche diverso dal solito, visto che la cucina italiana, e la ligure in particolare, da tempo hanno ridotto drasticamente l’uso delle spezie.

Ingredienti: baccalà già ammollato, olio extravergine, pepe, cannella, chiodi di garofano, noce moscata, sale. Le quantità sono a vostra scelta. In genere 2,5 etti di baccalà bastano per una persona, il resto va in proporzione.

Procedimento. Mettete il baccalà in forno preriscaldato a 250 gradi. Come recipiente va bene anche una vaschetta di alluminio usa e getta. Adagiate il baccalà tagliato in pezzi da 2,5 – 5 etti, nella vaschetta, con la pelle che poggia sul fondo. Senza olio. Lascatelo cuocere una quidicina di minuti o poco più, finché non avrà dato un bel po’ d’acqua. Ora è pronto per essere insaporito dall’olio e dalle spezie che sarebbero stati spazzati via dalla fuoriuscita del liquido.

Togliete i pezzi di baccalà dalla vaschetta, asciugateli e ungeteli bene d’olio, sotto e sopra. Intanto avrete preparato le spezie, ridotte in polvere e mescolate. Potete acquistarle già in polvere oppure polverizzarle in casa, pestandole nel mortaio, come si faceva una volta, o tritandole finemente con il mixer. Le spezie qui elencate sono quelle che abbiamo visto adoperate ma nessuno vieta di sperimentarne altre. Anche la proporzione tra una spezia e l’altra dipende dal vostro gusto. Ricordate che cannella e chiodo di garofano sono prepotenti, tendono a coprire il sapore delle altre spezie e dello stesso ingrediente principale. Quindi coprite di spezie la parte di baccalà senza pelle, ungete una teglia da forno, metteteci il baccalà speziato, con la pelle che poggia sul fondo, e fate cuocere un altro quarto d’ora. I pezzi devono risultare asciutti ma assolutamente non secchi. Quindi assaggiate e mettete il sale necessario.

Il baccalà così preparato si può accompagnare con la salsa cruda di pomodoro (qui una ricetta utile).

Con quale vino? Provate con un Riviera Ligure di Ponente Ormeasco Sciac-Trà

Placet experiri!