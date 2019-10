Autostrade per l’Italia effettuerà 65 assunzioni di personale a Genova entro il primo trimestre del 2020. 423 i nuovi posti di lavoro previsti sul piano nazionale. L’obbiettivo è quello di rafforzare l’organico nella direzione di Tronco di Genova anche in previsione della costruzione della nuova Gronda.

La società è decisa nell’assumere sia neo-laureati (preferibilmente ingegneri civili, meccanici, elettronici e geometri e periti), sia figure con qualificata esperienza pluriennale. Le professionalità ricercate devono avere competenze di tipo tecnico-specialistico (nei settori impianti, esercizio, contratti, gestione dell’infrastruttura) e di carattere operativo (tecnici-operai nel settore impianti ed esercizio).

La pubblicazione dei profili proseguirà nelle prossime settimane, con ulteriori ricerche riguardanti Genova e anche le sedi di Roma e di Firenze (per professionalità in ambito corporate). Ulteriori informazioni sul sito di Autostrade per l’Italia alla voce “Carriere”.