Domani, venerdì 25 ottobre, le strutture Asl 3 di Campo Ligure (poliambulatorio via Rossi 33), Rossiglione (poliambulatorio via Roma 36), Masone (poliambulatorio via Massolo 1) e Ronco Scrivia (via Trento e Trieste 130 – Borgo Fornari) saranno regolarmente riaperte.

Il servizio di continuità assistenziale e guardia medica in valle Stura (dalle 20 alle 8) sarà erogato con queste modalità: il polo di Campo Ligure coprirà le esigenze anche dei Comuni di Rossiglione e Tiglieto. Per il Comune di Masone sarà attivato dalle 20 un polo straordinario di Guardia medica nella Croce Rossa per la copertura del territorio comunale.