Terminata l’allerta rossa, non sono finite le precipitazioni e i temporali si sono concentrati nel pomeriggio soprattutto sulla val Varenna e la val Polcevera, come rileva Arpal. Successivamente a finire sotto pressione è stata la valle Stura (l’evento è ancora in corso alle 18).

Questi i dati registrati nel bollettino delle 17.40: nelle ultime sei ore sono 117,8 i millimetri caduti a Pegli, che registra cifre da record anche nella massima cumulata oraria (50,2 mm) e trioraria (112,4) alle 15. 100 i mm registrati nelle ultime sei ore al Monte Gazzo.

Per quanto riguarda l’entroterra, a Campo Ligure sono stati 111,6 i mm di pioggia caduti nelle ultime sei ore, con una cumulata oraria di 64,4 alle 16.40 e una cumulata trioraria di 103,4 alle 17.15.

Intensità molto forte e cumulate molto elevate sono stati registati anche a Rossiglione e Urbe-Vara Superiore.