Cambiano i livelli di allerta per temporali in Liguria. Lo si apprende dal sito allertaliguria.gov.it.

Resta arancione e viene prorogata fino alle 18 nelle zone B e D (bacini piccoli e medi, nel genovese ed entroterra di Ponente).

Il livello di allerta scende invece a giallo fino alle 20 nelle zone C ed E (sempre bacini piccoli e medi, spezzino ed entroterra di Levante).

Le previsioni

Oggi, martedì 15 ottobre: il passaggio di un fronte porta piogge diffuse su tutta la regione con intensità generalmente forte e quantitativi cumulati significativi su A e D, elevati su B, C ed E; le piogge saranno accompagnate da temporali e rovesci, con alta probabilità di fenomeni forti su tutte le zone. Attenuazione delle precipitazioni nel corso del pomeriggio da Ponente. Venti in rotazione da Sud-Ovest fino a 60-70km/h con rinforzi e raffiche fino a 100-120km/h; mare localmente agitato su B e C.

Domani, mercoledì 16 ottobre: mare localmente agitato su C in mattinata.

Giovedì 17 ottobre: nulla da segnalare.