«Un fatto grave che aggiunge ulteriore incertezza al futuro, la norma abrogata non garantiva alcuna immunità penale ma era limitata alla realizzazione del piano ambientale, pertanto con perimetro e portata limitata. Tale norma non ha impedito, anche nei mesi precedenti, di indagare sui reati al di fuori di quel perimetro, come la sicurezza dei lavoratori». Così Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil commentano la soppressione delle scudo penale dal dl Salva-imprese-

I sindacati hanno chiesto un incontro urgente all’azienda e al governo, se non l’otterranno avvieranno un percorso di mobilitazione.