Anche l’Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Orientale presente, nei giorni scorsi, a Bilbao, insieme alla delegazione dei porti italiani, per partecipare a una delle più importanti iniziative internazionali in tema di relazione porto-città. Si tratta del Port Centre Network, una rete di porti internazionali che, attraverso l’Associazione internazionale porti-città (Aivp, di cui anche l’Adsp mar Ligure orientale è socia), si incontra una volta all’anno per discutere di possibili azioni che riguardano la sostenibilità sociale e ambientale.

Grazie all’accordo istituzionale tra Aivp e Assoporti, nel corso degli anni sono aumentati gli scali che vogliono affrontare, approfondire e migliorare tutte le criticità connesse a questo tema, individuando tutte le possibili soluzioni aventi come obiettivo la sostenibilità sociale e ambientale dei porti sui quali si affacciano le città.

I presenti, tutti tecnici che operano in ambito portuale, hanno potuto approfondire i contenuti dell’agenda 2030 che la stessa Aivp ha lanciato a giugno 2018, prendendo spunto da quella adottata dalle Nazioni Unite nel 2015 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile.