In uno scenario caratterizzato dalla continua trasformazione delle minacce cyber e da attacchi informatici sempre più diffusi, le imprese devono essere accompagnate, anche per tutelare i propri asset, nei percorsi di innovazione digitale senza sottovalutare i temi della sicurezza.

Per questo, il Club Finanza di Confindustria Genova organizza per giovedì 3 ottobre, alle 16, nella sede di via San Vincenzo 2, un incontro dedicato al tema “Data breach e cyber security: come proteggere gli asset aziendali”.

Il seminario rappresenta un’occasione di scambio di esperienze e di networking per diffondere, con un contributo di esperti in materia, una nuova cultura della sicurezza e ad affrontare il tema della mancanza di competenze, prospettando i più recenti trend tecnologici che caratterizzano la cyber security e le principali “debolezze” dell’elemento umano da considerare.

