Si è chiusa con la vittoria di Enerbrain la seconda edizione del contest “You dream, we believe“, dedicata alle startup che operano nel settore dell’energia. Ideatori del progetto sono Illumia, giovane azienda indipendente nella vendita di energia elettrica e gas, e Wylab, l’incubatore di idee e startup con sede a Chiavari.

Obiettivo principale del contest quello di offrire la possibilità a progetti d’avanguardia di rendere tangibile l’energia. I migliori progetti selezionati sono stati protagonisti del Pitch day del Contest, che si è svolto presso la sede di Illumia dando l’opportunità ai giovani startupper, di entrare in contatto con l’azienda attraverso workshop e sessioni di coaching.

In palio per la startup vincitrice, selezionata dopo attente valutazioni dei progetti da un comitato tecnico, un premio in denaro e un periodo di incubazione di 3 mesi in Wylab, comprensivi di servizi di tutorship e consulenza strategica. Novità di quest’anno, il coinvolgimento della giovane azienda energetica a tutti i livelli: al voto degli otto giurati si è infatti sommato il nono della “giuria popolare Illumia”.

Tutti i dipendenti sono stati chiamati ad assistere ai pitch delle startup e a valutare il grado di innovazione e il potenziale del progetto, diventando giudici di startup per un giorno. Al termine del periodo di incubazione, Enerbrain potrà essere coinvolta in un progetto pilota disegnato sulla proposta e avrà la possibilità di collaborare strettamente con Illumia, il primo family business del mercato energetico.