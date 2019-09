Genova si piazza al sesto posto nella classifica dell’Indice di sportività 2019 pubblicato oggi dal Sole 24 Ore e curato da PtsClas.

107 province monitorate, 32 indicatori presi in considerazione, raggruppati in quattro macro-categorie: struttura sportiva, sport di squadra, sport individuali, sport e società. Trento, Trieste e Macerata formano il podio, seguite da Treviso e Cremona.

Con un punteggio complessivo di 782,9, Genova avanza di due posizioni rispetto al piazzamento del 2018 (ottava). Spicca per un primo posto negli altri sport di squadra, seconda per il tennis, ottava nel nuoto, quarta per gli sport dell’acqua. È quarta per calcio professionistico, sesta per gli sport indoor.

Genova è anche tra le prime posizioni per numero di atleti tesserati (quarta), dirigenti e tecnici (decima), tasso di praticabilità sportiva (ottava). Ben piazzato nella categoria Sport e società, settima, il capoluogo ligure è 12esimo per strutture sportive, 11esima per sport di squadra, 18esimo per sport individuali.

Guardando alle altre sottocategorie, 20esimo posto in sport e bambini, 22esima in sport femminile, seconda nei media per lo sport. Sport e turismo è 16esima, sport e natura è 19esima. Un po’ poco attrattiva per grandi eventi italiani e internazionali (22esima).

Dopo il buon piazzamento di Genova, troviamo poi Savona al 29esimo posto, La Spezia al 44esimo, Imperia al 60esimo.

Clicca qui per consultare le mappe interattive del Sole 24 Ore