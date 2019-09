Anche a Sestri Levante riprende l’attività didattica, con diversi nuovi investimenti del Comune nelle strutture scolastiche.

Gli alunni di via Val di Canepa troveranno una palestra completamente rinnovata. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della palestra annessa alla scuola media Descalzo per la quale, con un investimento di circa 65 mila euro, sono stati ristrutturati gli spogliatoi, posata una nuova pavimentazione tecnica in gomma ed installata una nuova illuminazione a led.

Prosegue, per la palestra di via Lombardia, la progettazione degli interventi, prossima alla fase dell’appalto. Questo consentirà di avviare i lavori nel 2020, al termine dell’anno scolastico, così da non interferire che il regolare svolgimento dell’attività didattica. Un finanziamento importante questo di via Lombardia, acquisito a fondo perso grazie all’attività dell’ufficio tecnico comunale, che consentirà l’esecuzione di opere di adeguamento sismico, energetico, normativo e funzionale per 910 mila euro, ai quali si potranno aggiungere ulteriori risorse – attraverso l’attivazione del conto termico – che porteranno la cifra investita ben oltre al milione di euro.

Spazi ampliati e rinnovati per il centro cottura della mensa comunale di via Lombardia, che verrà inaugurata la prossima settimana.

Completato anche il rifacimento dell’area verde della scuola materna di via Lombardia e terminata la realizzazione di un nuovo bagno completamente accessibile per gli alunni della scuola di Santa Vittoria. L’intervento rientra nel più ampio progetto di risistemazione e ampliamento dell’edificio scolastico il cui importo complessivo ammonta a 334 mila euro.

Con l’intendo di sostenere le scuole frazionali è stata rafforzata anche l’offerta formativa: garantiti quattro rientri pomeridiani settimanali per gli alunni della scuola Umberto I. Non solo interventi tecnici, quindi, ma anche sinergia tra Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo, che hanno lavorato insieme per assicurare le risorse necessarie ad ampliare l’offerta del plesso di Riva Trigoso.