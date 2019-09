Iren Acqua comunica che, a causa di lavori sulla rete di distribuzione, il giorno lunedì 23 settembre dalle 9 alle 16 sarà sospesa l’erogazione idrica nel comune di Sant’Olcese (Manesseno)

Le vie interessate sono via P. Gobetti, via Fratelli Cervi, via G. Poirè, via A. Scala, via Calamandrei, via A. Negri, via E. Mattei, via Sturzo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno

essere posticipati al giorno lavorativo seguente.