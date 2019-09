Richiamare l’attenzione alle giuste cure in sanità per non affidarsi a falsi messaggi, le cosiddette “fake news”. Sottolineare l’importanza di nuove soluzioni organizzative per migliorare l’assistenza alla persona. Favorire il lavoro e la crescita professionale del personale sanitario.

L’incontro è organizzato dal Comune di Sanremo in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Imperia e con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della stessa provincia.

Sono alcuni degli obiettivi che si propone l’incontro “La cura della persona in una sanità futura e moderna“, in programma martedì 17 settembre, a partire dalle 16, al Casinò di Sanremo. L’incontro è aperto alla cittadinanza.

Realizzato in occasione della Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, il convegno ha ricevuto il patrocinio del presidente della Regione Liguria e dell’Asl 1 imperiese.

Martedì 17 settembre interverranno l’assessore alla Sanità Sonia Viale e il direttore generale dell’Asl Marco Damonte Prioli. Presenti anche Fulvio Moirano, uno dei maggiori esperti nazionali in management sanitario e Alessandro Conte, medico esperto a livello nazionale in comunicazione.

Al termine delle relazioni, seguirà una tavola rotonda a cui parteciperanno i sindaci di Imperia, Sanremo, Taggia e Ventimiglia, e i rappresentanti degli ordini professionali e dei cittadini.