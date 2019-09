«L’anno scorso è stato il salone della speranza, subito dopo la tragedia di Ponte Morandi. Quest’anno è il salone delle certezze: più barche, più bellezza, più capacità, più design, più visitatori e una città che lo vive come una grande opportunità». Sono le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine dell’inaugurazione del 59esimo Salone Nautico di Genova.

Secondo il presidente della Regione, «le premesse della manifestazione sono buone, se si pensa che la prevendita online dei biglietti ha già superato del 136% il dato del 2018».

«Ricordiamoci − ha poi sottolineato − che dietro al Salone nautico non c’è il lusso per pochi fortunati, ma ci sono tanta occupazione, lavoro, prodotto interno lordo, export e tante occasioni per i nostri giovani. Il settore nautico italiano per il quarto anno consecutivo cresce oltre le due cifre, qui in Liguria abbiamo molti cantieri e i numeri delle Camere di Commercio sulle intenzioni di assunzione delle imprese nei prossimi tre mesi ci dicono che sono previsti dei risultati straordinari».