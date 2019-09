Questa mattina i lavoratori della ditta Gmg, azienda chiusa per crisi finanziaria e dichiarata fallita questa primavera, si recheranno al Tribunale di Genova.

Fino a oggi – si legge in una nota Cgil – il curatore fallimentare non ha ancora attivato la procedura di licenziamento collettivo, senza il quale i dipendenti Gmg non possono usufruire della indennità.

A sostegno della vertenza, i lavoratori della Gmg hanno dunque organizzato un corteo fino al Tribunale di Genova, dove arriveranno intorno alle 10,30.