Novità per il “Free CityBus Rapallo – Mobilità funzionale gratis al servizio dei

cittadini”, servizio progettato dal Comune di Rapallo in collaborazione con Atp Esercizio per

offrire una soluzione alternativa all’utilizzo dei mezzi privati a residenti e turisti.

Da oggi, lunedì 16 settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, il servizio verrà rimodulato rispetto alla tratta estiva e reso più funzionale alle esigenze dell’utenza nel periodo di riferimento.

Nello specifico, dal punto di vista del percorso, viene mantenuta la sperimentazione estiva della fermata di via Betti (Ponte Autostradale A12) mentre verrà ripristinata la tratta dello scorso inverno che arriva fino a via Sciesa e torna poi in centro passando da via Milano, piazza Cile, via Trieste.

Il percorso, che è un anello, parte da via Pietrafraccia per poi proseguire con fermate in via

Aurelia Levante, via Baisi, via San Francesco, via don Minzoni, via Ferraretto e Funivia (ponte Ampola). Da qui, come durante la sperimentazione estiva, si avanza in direzione San Maurizio di Monti percorrendo via Betti fino al ponte dell’autostrada dove le navette faranno inversione e, ripercorrendo la stessa via Betti in senso contrario, si ricongiungeranno a via Bolzano. Le navette procederanno verso via Laggiaro e via del Carmelo, per poi dirigersi in via Mameli verso la zona Golf; all’altezza di via Tito speri e via Sciesa le navette fanno inversione e tornano verso il centro passando da via Milano, piazza Cile, via Trieste; ripercorrono via Bolzano verso levante e in fondo svoltano a destra sotto il ponte ferroviario di via Betti per poi, svoltando a sinistra, imboccare corso Assereto, percorrere via Milite ignoto e da lì chiudere l’anello con le fermate in via Aurelia di Levante (Tuia) e via Pietrafraccia (Hotel Canali e Via Val di Sole).

Le navette rimangono due e gli orari di servizio sono dalle 10 alle 13,15 e dalle 15 alle 18,15; la frequenza è di una corsa ogni 30 minuti.

Clicca qui per consultare il dettaglio degli orari