Prenderà il via mercoledì 25 settembre il quinto lotto di lavori in via di Landea, strada di cornice nella zona collinare di Rapallo.

Il progetto prevede opere di consolidamento e ampliamento della sede stradale del tratto che da via della Fondega prosegue per 150 metri circa. Il piano ha privilegiato una soluzione non invasiva, che prevede l’ampliamento della carreggiata con realizzazione di una soletta a sbalzo a valle: la carreggiata avrà quindi larghezza di 5,5 metri.

Particolare cura verrà riservata ai sottoservizi, compreso l’adeguamento dei tombini presenti sul piano viabile. A questo proposito, nelle scorse settimane sono state effettuate approfondite indagini per poi procedere con il posizionamento delle palificate.

Nei giorni precedenti l’inizio dei lavori verranno collocati gli appositi cartelli segnaletici: nel tratto stradale interessato dagli interventi verrà istituito il senso unico alternato.

Nell’ambito dei lavori è in programma il posizionamento di opere di protezione a valle (guardrail), molto importante in termini di sicurezza stradale. Prevista anche la collocazione dell’impianto di pubblica illuminazione. 390 mila euro è l’importo complessivo dell’intervento a base di gara. A eseguire i lavori è la ditta Ecofond di Genova.