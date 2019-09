Si intensificano i controlli contro l’abbandono dei rifiuti ingombranti e il conferimento del residuo secco (indifferenziato).

Il Comune di Rapallo ha acquistato alcune foto-trappole per la videosorveglianza, che verranno date in dotazione ad Aprica spa. Il gestore del servizio di nettezza urbana sul territorio cittadino provvederà quindi al posizionamento delle foto-trappole nei siti ritenuti più sensibili all’abbandono di ingombranti.

Le immagini catturate verranno visionate dalla polizia municipale, così come accade per le telecamere “fisse” di videosorveglianza, a cui le foto-trappole vanno ad aggiungersi per un controllo sempre più capillare.

«La campagna contro l’abbandono degli ingombranti, pianificata in sinergia tra

amministrazione comunale, polizia municipale e Aprica, sta già dando buoni risultati – osserva Andrea Rizzi, consigliere comunale con incarico alla Nettezza urbana – oltre ai controlli, potenzieremo anche la parte informativa sensibilizzando l’utenza a una maggiore attenzione in fase di conferimento e all’utilizzo del numero verde messo a disposizione di Aprica per il ritiro programmato e totalmente gratuito degli ingombranti».

Il numero verde è 800 437678.

I benefici che ne deriverebbero sono evidenti. «Le risorse umane attualmente attive nel contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti potrebbero essere impiegate in altre attività. Il tutto garantendo maggiore efficienza ai tanti servizi messi a disposizione per migliorare decoro e pulizia, a giovamento di cittadini e ospiti».