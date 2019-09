«Non corrisponde al vero che i lavori per la realizzazione del prolungamento della linea della metro per la zona di San Fruttuoso termineranno nel 2024. Nessuno ha mai parlato di questa data».

È quanto afferma l’assessore alla mobilità del Comune di Genova Matteo Campora che ribadisce come sia intenzione dell’amministrazione comunale di procedere all’estensione della tratta Brin-Canepari, arrivando fino Rivarolo e, per la tratta Brignole-Martinez, fino a Terralba.

«La progettazione preliminare è stata inviata alla Regione, in linea perfetta col cronoprogramma e prevediamo a fine 2019 di pubblicare il bando per l’appalto integrato ed iniziare quindi i lavori nel 2020. La durata degli stessi potrà essere indicata soltanto nel momento in cui ci sarà la progettazione esecutiva: è questo il motivo per il quale è falso affermare che il termine è il 2024. Lo sforzo naturalmente è di contrarre i tempi al minimo ponendoci come obiettivo una data sicuramente precedente».