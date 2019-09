Poste Italiane aiuta anche i cittadini genovesi a programmare al meglio la propria giornata, riducendo i tempi di attesa negli uffici: è attiva anche in Liguria l’App Ufficio Postale, con cui è possibile prenotare in 89 uffici postali liguri il proprio accesso agli sportelli, scegliendo l’orario più adatto alle proprie esigenze.

Dopo aver installato l’applicazione, è sufficiente individuare sulla mappa l’ufficio postale di riferimento e cliccare su “prenota ticket”; sullo schermo dello smartphone o tablet apparirà un ticket virtuale, che indicherà il servizio prenotato, la data e l’ora dell’appuntamento scelti.

L’applicazione, gratuita su Play Store di Google e AppStore di Apple, è disponibile anche per chi non è in possesso dei prodotti finanziari di Poste Italiane, come il conto corrente BancoPosta o la Carta Postepay.

Con l’App ufficio postale è più facile individuare gli uffici postali più vicini grazie alla mappa interattiva, verificarne gli orari di apertura e la disponibilità del WiFi gratuito, pagare bollettini, inviare posta raccomandata, lettere e telegrammi, monitorare lo stato di una spedizione tracciata (per esempio pacchi, raccomandate, corrispondenza assicurata, ecc.), cercare gli ATM Postamat più vicini per il prelievo automatico di contante e chiedere supporto a “PT UPPY”, l’assistente virtuale che informa sulla documentazione necessaria da portare in ufficio postale per l’attivazione di un servizio o l’acquisto di un prodotto.

Il servizio in Liguria

Genova

Servizio disponibile in 43 uffici postali cittadini e quattro in provincia: ad Arenzano in Viale Sauli Pallavicino 88, a Busalla in Via E. Macciò 1, a Campomorone in P.zza G. Marconi 26r. e a Cogoleto in P.zza Martiri della Libertà 13 – in 6 uffici postali a Genova Levante: Chiavari in P.zza Ns Signora dell’Orto 32 , Lavagna in Via Goito 125, Rapallo in Via Mons. Boccoleri 12, Recco in Lungomare Bettolo 10, Santa Margherita Ligure in Via dell’Arco 40, Sestri Levante in Via Caduti Partigiani 10

Savona

App attiva in tre uffici postali in città, in Via Au Fossu2, in Corso Tardy e Benech 2 e in Via G. Verdi 43r, e 12 in provincia, ad Albisola Superiore in Via Martini 21, Alassio in P.zza Paccini 38, Albenga in Via dei Mille 25, Andora in Via Aurelia 132, Cairo Montenotte, Carcare, Ceriale, Finale Ligure in Via Concezione 28, Loano, Pietra Ligure, Vado Ligure, Varazze.

Imperia

Servizio attivo in quattro uffici postali cittadini, in Viale G. Matteotti 155, Via G. De Sonnaz 14, Via Martiri della Libertà 33, Via dei Pescatori 3, e in 7 sedi provinciali, ad Arma di Taggia in Via Blengino 43, Bordighera in Via Generale Biamonti 11, Diano Marina in V.le G. Matteotti 38, Vallecrosia in Via Roma 16, Sanremo in Via Roma 158 e in Via P. Agosti 241, Ventimiglia Città in Co.so Repubblica 6/A

La Spezia

App attiva in sette uffici postali cittadini, in P.zza Verdi 12b, Via Monfalcone 69, Via A. Del Santo 2, Via C. Colombo 59, V.le G. Garibaldi 51, Via Monteverdi 12, Via XXIV Maggio 227, e in 3 sedi provinciali: ad Arcola in Via della Repubblica 1, a Sarzana in Via I. Landinelli 76 e a Ceparana in Via dei Castagni 17