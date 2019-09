Supera i dieci milioni di euro, con un aumento dell’8,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, l’utile netto di Banca Passadore & C nel primo semestre 2019. È quanto risulta dai conti al 30 giugno approvati dal cda della banca.

Nei primi sei mesi dell 2019 la raccolta totale della banca, diretta e indiretta, si attesta a 7 miliardi e 620 milioni di euro con un incremento dell’ 8,4% rispetto alla stessa data dell’anno precedente. Sul fronte dei finanziamenti alla clientela la banca, pur in assenza di segnali consolidati di ripresa economica, ha registrato un incremento del 3,0%; il rapporto tra i crediti deteriorati e il totale degli impieghi si riduce al 2,12%, «confermandosi – si legge in una nota di Passadore & C – su valori di assoluta eccellenza senza che la banca abbia mai effettuato alcuna operazione di cessione di partite non performing.

L’utile netto semestrale arriva a 10,153 milioni (+8,9%) con un indice di redditività roe pari al 10,6%.

Il risultato dell’intero esercizio 2019 è atteso superiore rispetto a quello già particolarmente brillante del 2018.

L’ indice patrimoniale cet1 al 30 giugno 2019 si colloca al 12,74% e resta su valori ampiamente positivi nell’ambito del sistema.

Per quanto riguarda la rete territoriale, nel mese di agosto la filiale di Alba, operativa dal 2017, è stata trasferita in nuovi locali nel pieno centro della città. Sono stati inoltre avviati i lavori preparatori per la prossima apertura della venticinquesima filiale, a Verona, grazie alla quale la presenza della banca si andrà ad estendere in otto regioni italiane.

Tra le diverse iniziative di approfondimento economico-finanziario organizzate o supportate dalla banca, Passadore segnala il successo dell’evento “We’reBack”al Palazzo ducale di Genova, con la partecipazione di oltre 700 giovani provenienti da tutt’Italia; il 10 settembre si è tenuto nella sede di Genova, con il coordinamento dell’Associazione Guido Carli di Roma, il convegno “L’economia europea nel nuovo ordine internazionale” con interventi del già governatore della Banca d’Inghilterra Lord King of Lothbury, di Paolo Savona, presidente Consob, e di altri primari economisti italiani.

Il prossimo 15 novembre al Teatro Carlo Felice di Genova si svolgerà la sesta edizione degli Incontri di economia e finanza “Agostino Passadore” in cui con la moderazione di Ferruccio De Bortoli, interverranno, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e Carlo Cottarelli su temi legati allo sviluppo delle grandi aree urbane, con una specifica riflessione dedicata al caso di Genova.