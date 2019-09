Partiranno l’ottobre di quest’anno, nelle province di Genova e Savona, per poi essere estesi a quelle di Imperia e La Spezia, i primi percorsi di preparazione per diventare amministratore di sostegno (Ads) destinati a volontari e professionisti. I corsi saranno propedeutici all’iscrizione all’Elenco regionale degli amministratori di sostegno, suddiviso in tre sezioni: volontari, professionisti, enti o associazioni.

La sezione dedicata ai volontari riguarda tutti coloro che, a titolo gratuito, si mettono a disposizione del giudice tutelare offrendo il proprio tempo e le proprie energie per il sostegno e l’assistenza dei più deboli e bisognosi, quella dedicata ai professionisti interessa nello specifico, tra gli altri, avvocati, assistenti sociali, commercialisti che mettono a disposizione la loro professionalità rendendosi disponibili a svolgere funzioni di Ads; questa sezione è pensata soprattutto per mettere a disposizione dei giudici tutelari un elenco di persone qualificate per la nomina di amministratori in presenza di situazioni complesse, che richiedono comunque una formazione/aggiornamento mirata e multidisciplinare.

I soggetti che erogano percorsi di preparazione per Ads li promuovono pubblicando il calendario dei corsi sul sito di Alisa, accessibile attraverso https://poliss.regione.liguria.it (sezione cittadini/corsi per Amministratori di sostegno).

Verranno indicati per ciascuna sessione il numero massimo di iscrizioni previste, sedi e orari, indirizzo e-mail di riferimento ecc.

Il cittadino potenziale amministratore di sostegno può iscriversi al percorso di preparazione per Ads secondo le modalità riportate sul sito istituzionale di Alisa accedendo a https://poliss.regione.liguria.it (sezione Cittadini/Corsi per Amministratori di sostegno).

Previa valutazione positiva da parte dell’ente che ha promosso il percorso di preparazione per Ads e della Commissione regionale competente, verrà rilasciato un “patentino Ads” documento personale certificante il numero di iscrizione all’elenco regionale Ads.

Lo strumento dell’elenco regionale Ads sarà a disposizione dei giudici tutelari di tutti i Tribunali della Regione Liguria per la nomina di amministratori di sostegno.