Traguardo storico per la ditta Materiali Edili Fratelli Queirolo: l’azienda di Levanto, attiva nell’edilizia da tre generazioni, spegne ben 50 candeline.

I primi passi (quelli dei nonni degli attuali titolari) compiuti nel settore dei trasporti, poi la fondazione dell’azienda nel 1969 da parte di Albino Queirolo. E oggi, dopo il recente ampliamento del 2014, la sede di Levanto può contare su un magazzino edile di 16 mila metri quadrati e uno showroom di 600 mq. La ditta è guidata oggi dai titolari Claudio, Carlo e Aldo Queirolo.

Il lavoro negli anni è cambiato: al debutto, la maggior parte dei clienti erano locali, mentre, soprattutto negli ultimi anni, il bacino di utenti si è allargato notevolmente e l’attività si è estesa non solo nell’intera provincia della Spezia, ma anche nel genovesato, specialmente nel Golfo del Tigullio.

Materiali per l’edilizia, minuteria di ogni genere, materiale idraulico e fognario, legname, attrezzature, laterizi, prefabbricati in cemento, pavimentazioni, ceramica e parquet, termo camini e stufe a pellet, sanitari e arredo bagno, ferramenta: questi principali prodotti destinati alla rivendita. Da oltre 30 anni, inoltre, l’azienda produce calcestruzzo preconfezionato e oggi possiede un nuovo impianto di betonaggio completamente automatizzato e in grado di servire l’intera area circostante. A disposizione anche un laboratorio tecnologico per il controllo e il monitoraggio dei propri prodotti, strutturato per dare soluzioni concrete per le diverse problematiche.