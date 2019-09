Dopo 28 anni di collaborazione, l’Acquario di Genova e Costa Edutainment salutano Claudia Gili, direttore scientifico e dei servizi veterinari del gruppo.

Dal 1 ottobre Gili affronta una nuova sfida lavorativa come dirigente tecnologo nella stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, assegnato tramite bando di concorso. Nel suo nuovo ruolo si occuperà della direzione degli acquari, delle infrastrutture scientifico-divulgative, del museo, della biblioteca scientifica e della riapertura dell’Aquarium storico, il più antico del mondo, appartenente alla storica istituzione scientifica partenopea, con particolare attenzione alla missione didattica e divulgativa rivolta al pubblico.

«Sono arrivata a Genova nel ’91 per costruire e far partire l’Acquario – commenta Gili – Ora, proprio grazie a tutte le precedenti sfide, mi sento pronta ad affrontare con lo stesso entusiasmo e passione (e qualche capello bianco in più) questo nuovo stimolante percorso, che rappresenta per me anche un importante riconoscimento professionale».

Laureata in Medicina Veterinaria all’Università degli Studi di Torino e con un dottorato di ricerca in Igiene e Sanità animale conseguito alla facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Padova, Claudia Gili ha collaborato fin dal 1990 alla progettazione e all’ideazione dell’Acquario di Genova che costituiva allora una grande novità nel settore degli acquari in Italia e in Europa e che oggi resta un’eccellenza edutainment a livello nazionale e internazionale.

Negli anni, Gili ha ampliato il proprio know-how attraverso l’esperienza nella gestione del benessere delle specie di interesse zoologico, all’interno dell’Acquario di Genova e delle altre strutture acquisite e gestite dal gruppo Costa Edutainment. Ha partecipato e gestito lo sviluppo di progetti finanziati a carattere nazionale e internazionale per la conservazione delle specie acquatiche. Ha ricevuto in custodia decine di esemplari sequestrati appartenenti a specie protette (coralli, pesci, rettili e delfini) e affidati all’Acquario di Genova.

Membro del consiglio scientifico del Festival della Scienza di Genova, è stata membro del consiglio direttivo dell’Eaam (Associazione Europea dei Mammiferi Marini) e presidente della stessa dal 2010 al 2012. All’interno dell’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari (Eaza), ricopre l’incarico di coordinatore del Gruppo tassonomico sui Mammiferi Marini, è membro del comitato di gestione dei programmi di riproduzione degli animali mantenuti in ambito zoologico ed ispettore per le strutture afferenti all’associazione.

Nel 2017 ha ricevuto il Diploma de facto del college europeo per la specialità in medicina degli animali mantenuti nei giardini zoologici e acquari.

Il 2 giugno 2003 è stata insignita del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana motu proprio dall’allora Presidente Carlo Azeglio Ciampi come “Responsabile veterinario dell’Acquario di Genova, fin dalla sua fondazione, che ha in cura seimila animali. Specialista in cetacei”.