Nel 2018 sono state 215.000 (+15% rispetto al 2017) le auto transitate nel parcheggio interrato di piazza Europa, alla Spezia.

Inaugurato nel 2016, è stato progettato, realizzato e gestito dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria tramite la sua società Europa Park.

Un trend positivo confermato anche nel 2019, essendo positivi i dati dei primi tre trimestri con una crescita annua stimata di circa il 10%.

Europa park nei primi due anni di attività – 2017 e 2018 – ha chiuso il bilancio in utile: + 2.690 euro nel 2017 (primo anno di piena e completa attività) e + 24.250 euro nel 2018 consolidando il dato positivo dell’anno precedente. Gli introiti sono cresciuti del 20% nel 2018 rispetto al 2017.

La struttura ha raggiunto oggi la sua piena maturità tecnico operativa: obiettivo, d’ora in avanti, è mantenere i livelli raggiunti sia in termini di flussi di cassa, sia in termini di fruizione del servizio, nonché in termini di sicurezza dell’infrastruttura.