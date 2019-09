Apre domani, sabato 14 settembre, alla stazione di Brignole il secondo ristorante di Kfc – Kentucky Fried Chicken nel capoluogo ligure.

Con questa apertura salgono a 38 i ristoranti in Italia dove poter gustare il pollo fritto del colonnello Sanders.

L’apertura del locale a Brignole crea 30 nuovi posti di lavoro a Genova e conferma l’interesse verso la città e la Liguria da parte di Kfc Italia e di US Food Network srl, franchising partner di Kfc Italia che gestisce entrambi i ristoranti genovesi e a cui afferiscono complessivamente 15 ristoranti Kfc in Italia, distribuiti in sette regioni.

Il ristorante di Genova Brignole ha una superficie di 480 metri quadrati, offre 166 posti a sedere, è aperto 7 giorni su 7 dalle 7 alle 22. Nel locale sono disponibili postazioni di ricarica dei device elettronici e l’area caffetteria dove sarà possibile fare colazione.

Si tratta del terzo ristorante Kfc aperto nel circuito delle Grandi Stazioni in Italia e si inserisce nella strategia di sviluppo del brand nel canale travel, che consente di intercettare le persone del territorio e anche, soprattutto nelle città a maggiore vocazione turistica, i visitatori da ogni parte del mondo.