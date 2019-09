Italmatch Chemicals acquisisce Water Science Technologies, azienda del Nord America tra i leader nella miscelazione e fornitura di soluzioni chimiche per i settori oil & gas e del trattamento acque a uso industriale.

Il gruppo chimico internazionale con sede anche a Genova, attivo nella produzione e commercializzazione di additivi speciali per il trattamento acque e oil & gas, per la plastica e per oli lubrificanti, rafforza così la propria posizione sul mercato nordamericano.

L’acquisizione contribuisce anche alla crescita delle sue attività di ricerca e sviluppo, attraverso l’integrazione di avanzate attrezzature di laboratorio, competenze e capacità di servizio logistico.

«Wst − afferma Sergio Iorio, fondatore e ceo di Italmatch Chemicals Group (nella foto di apertura, con Maurizio Turci) − è un’azienda giovane con alto tasso di crescita e dinamica, che pone una grande attenzione alle soluzioni tecnologiche. Wst offre molteplici opportunità strategiche al Gruppo che si inseriscono perfettamente nel percorso di crescita della business unit Advanced Water Solutions, rafforzando la posizione di Italmatch Chemicals nei settori oil & gas e del trattamento acque a uso industriale. A pochi mesi dal completamento dell’acquisizione di BWA Water Additives, realizzata nel febbraio 2019, questa nuova operazione pone le basi per ulteriori sinergie industriali, commerciali e tecnologiche. A guidare questa acquisizione è stata l’attenzione che Italmatch pone verso il rapporto con il cliente, la reputazione e l’innovazione di Wst. A ciò si aggiunge un team altamente motivato ed esperto, con un forte approccio imprenditoriale dedicato alla risoluzione dei problemi dei clienti. L’integrazione consentirà a Italmatch Chemicals di conseguire un’offerta completa e di alto valore di prodotti chimici in grado di supportare una crescita sostenibile di lungo termine, insieme ai nostri attuali clienti e partner».

Danny Mc Caul, ceo Italmatch Chemicals Usa ha aggiunto: «Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo per la crescita di Italmatch nel mercato nordamericano, in linea con gli obiettivi di crescita del Gruppo nei suoi settori strategici, a partire dalle soluzioni per il trattamento acque a uso industriale, settore in cui le due aziende vantano una gamma di prodotti complementari. Inoltre, grazie a questa acquisizione potremo contare su una solida base logistica per servire al meglio i nostri clienti del settore oil & gas».

Un’acquisizione che, per Maurizio Turci, general manager corporate e group cfo, «guardando al futuro, contribuirà a dare una nuova spinta positiva e sostenibile ai risultati finanziari, così come un ulteriore supporto all’attuazione della nostra strategia di crescita, che rappresenta un valore di lungo termine per i nostri stakeholder».

James Sasser, ceo di Water Science Technologies, ha dichiarato: «In Wst siamo entusiasti dell’acquisizione da parte di Italmatch Chemicals, un’azienda chimica globale di altissimo e comprovato livello. Pensiamo che il supporto di Italmatch accelererà la nostra crescita, anche in termini di innovazione e presenza geografica».

Fondato nel 1997, Italmatch Chemicals è un innovativo gruppo chimico internazionale specializzato nella produzione e commercializzazione di additivi per il trattamento acque, oil & gas e plastica e per oli lubrificanti. Il Gruppo genera un fatturato pro-forma pari a circa 600 milioni di euro e opera attraverso 7 stabilimenti produttivi in Europa (Italia, Spagna, Germania e Regno Unito), 5 nella regione Asia Pacifica (Giappone, Cina e India), 5 in Nord America (Stati Uniti) e filiali di vendita/distribuzione in Brasile, Belgio, Cina, Giappone, India, Polonia, Singapore e Stati Uniti, impiegando complessivamente oltre 900 addetti.

Bain Capital Private Equity, società leader di investimento a livello globale, ha recentemente acquisito la maggioranza di Italmatch Chemicals insieme al management nell’ottobre 2018.

Con sede a Birmingham (Alabama), Wst è un fornitore leader di soluzioni chimiche per le industrie oil & gas e del trattamento acque a uso industriale, con un fatturato di circa 75 milioni di dollari e quasi 40 dipendenti. Con un forte posizionamento sul mercato, Wst opera attraverso quattro strutture strategicamente posizionate in Nord America, in grado di soddisfare le più complesse esigenze di prodotti chimici e logistiche.