Nell’ambito del continuo adeguamento impiantistico di Italiana Coke per migliorare strutture, impianti, processi produttivi e compatibilità ambientale, sono terminati i lavori per la sostituzione di due grandi condensatori per il trattamento di refrigerazione primaria del gas di cokeria.

I nuovi condensatori sono realizzati con la collaborazione dell’ingegneria di stabilimento e della ditta Simic di Camerana (CN). Sono alti 8 metri e mezzo, larghi 1 e 25, lunghi 5 metri e 75 e sono realizzati in acciaio inox; il loro peso è di 36 tonnellate.

Le operazioni logistiche per la sostituzione sono state effettuate in collaborazione con la ditta Vernazza. Per la prima volta in val Bormida, la ditta ha utilizzato una sofisticata gru tralicciata, con un braccio di 100 metri, capace di sollevare pesi fino a 50 tonnellate a 80 metri di distanza.

I condensatori, insieme al nuovo carro coke, macchinario che serve alla movimentazione del coke appena sfornato, hanno comportato una spesa di circa 1 milione e 400 mila euro, interamente autofinanziata da Italiana Coke.

«Sono attività fondamentali per la garantire la continuità produttiva − afferma Claudio Berretta, ingegnere responsabile tecnico dell’azienda − La sostituzione dei due condensatori si è conclusa positivamente. Il nuovo carro di spegnimento coke, in fase di ultimazione, sarà installato entro il mese di ottobre».