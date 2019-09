Il ministero del Lavoro, in accordo con il ministero dello Sviluppo Economico, ha convocato per martedì 1 ottobre il tavolo con le parti sociali e Regione Liguria per i lavoratori di Ilva Cornigliano. Lo annuncia lo stesso dicastero in una nota.

Oggetto dell’incontro, il rinnovo dei lavori di pubblica utilità dei lavoratori ex Ilva in cassa integrazione, in scadenza il 30 settembre.

Secondo quanto risulta all’agenzia Dire, il rinnovo dovrebbe essere retroattivo.