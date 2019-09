Via Fillak ha riaperto questa mattina, in concomitanza con il primo giorno di scuola. Presenti questa mattina sul posto il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che hanno fatto anche visita alla scuola materna e elementare “Ludovico Ariosto” di Certosa.

Via Fillak, dalle 7,30 di questa mattina, torna dunque a essere percorribile nella direttrice Sud-Nord, mentre via Porro è aperta su una sola corsia sulla direttrice Nord-Sud. Sulla corsia interdetta al traffico saranno eseguiti i lavori di pulizia della strada.

Come si legge sul sito del commissario alla Ricostruzione, domani, martedì 17 settembre, la corsia pulita sarà riaperta al traffico, sempre percorribile da nord a sud, mentre sarà eseguita la pulizia sulla restante parte della strada. Per permettere le operazioni di pulizia sarà in vigore un temporaneo divieto di sosta su tutta via Porro per 48 ore (lunedì e martedì), alternato nelle due giornate sui due lati. Saranno predisposti dalla Polizia Locale appositi avvisi.

Al termine delle operazioni, via Porro resterà percorribile dai veicoli solo in direzione nord-sud. Via Fillak, in attesa della riapertura di entrambe le corsie, sarà percorribile solo dal traffico veicolare, senza limitazioni: il passaggio pedonale sarà però consentito solo su via Porro. Resta ancora in vigore il divieto di transito ai velocipedi sia su via Porro che su via Fillak.