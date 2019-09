Avviata questa mattina la conferenza dei servizi convocata dal Comune di Genova per l’approvazione del progetto di demolizione delle dighe di Begato.

Il piano procede secondo il crono-programma. Al momento è in corso la ricollocazione dei nuclei familiari e per la primavera si prevede l’avvio dell’intervento.

«Ho voluto essere presente questa mattina all’avvio della conferenza − dichiara l’assessore alle politiche della Casa Pietro Piciocchi − per rimarcare l’assoluta importanza che questa grande operazione di rigenerazione urbana riveste per la nostra amministrazione. Stiamo seguendo tutto il percorso con grande entusiasmo e passione, senza lesinare sforzi, certi che questa ambiziosa decisione che abbiamo assunto, da anni richiesta ma mai eseguita, porterà finalmente a una maggiore qualità di vita per le persone e per il quartiere. Voglio precisare che stiamo riponendo la massima attenzione a tutto quanto riguarda la tutela della salute che per noi è assolutamente prioritaria».