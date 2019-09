Deutsche Bank ha aperto una nuova sede a Genova, in via Cesarea 87. La nuova sede, cui faranno capo da subito 34 consulenti finanziari, diventerà punto di riferimento per molti altri professionisti provenienti oltre che dall’area metropolitana in generale della Liguria, regione in cui la rete di Deutsche Bank Financial Advisors conta su 60 consulenti, masse gestite per oltre 600 mln di euro e 6.500 clienti.

«L’apertura delle nuove sedi – spiega Silvio Ruggiu, head of Advisory Clients di Deutsche Bank in Italia – rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita della nostra rete di consulenti finanziari, che punta a essere la migliore, la più qualificata e performante e che negli ultimi mesi sta dimostrando di essere una delle più attrattive del settore. I nuovi spazi, funzionali e accoglienti, rappresenteranno un presidio fisico ideale per i nostri consulenti e per i loro clienti, nel quale creare valore e consolidare una relazione di fiducia reciproca, per tutelare e far crescere nel tempo il patrimonio personale, familiare e aziendale dei clienti».