La funicolare Amt Zecca-Righi resterà chiusa mercoledì 18 settembre, dalle 21,40 (ultima partenza dai capolinea) a fine servizio, per consentire lo svolgimento di attività di verifica.

Saranno attivi, contestualmente alla chiusura della funicolare, i seguenti servizi bus sostitutivi:

la linea F2 che collega piazza Bandiera a San Simone con transito in corso Carbonara e via Piaggio; la linea serale F2/ che raggiunge il Righi (funicolare) transitando da via Carso.